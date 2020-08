Nicolò, la vita scappa a 18 anni: un destino terribile (Di sabato 15 agosto 2020) Una tremenda notizia colpisce l’Italia e in particolare la Lombardia. Un ragazzo di appena 18 anni, che si chiamava Nicolò Bagnuolo, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente stradale con la sua moto. Il sinistro fatale si è verificato nella serata di giovedì 13 agosto. Il giovane appena maggiorenne si è schiantato nella città di Brescia, nelle vicinanze di una rotatoria dove era presente un cantiere stradale. Nicolò è stato prontamente soccorso e trasportato subito in ospedale. Nonostante sia arrivato subito nel nosocomio lombardo, per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto. Stava percorrendo via Sant’Eufemia quando c’è stato l’impatto. Pare andasse in direzione del centro cittadino. La ricostruzione dei fatti è ... Leggi su caffeinamagazine

