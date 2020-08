NBA, risultati della notte: vincono Raptors, Pacers, Clippers e 76ers (Di sabato 15 agosto 2020) Quattro partite nella notte NBA, con i risultati che vedono le vittorie di Raptors, Pacers e Clippers. Vittoria dominante dei 76ers sui Rockets. Quattro partite nella notte NBA, con i risultati che vedono protagonisti soprattutto i Philadelphia 76ers, che vincono e dominano contro gli Houston Rockets. Vittoria anche per i Toronto Raptors che battono i … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

