NBA – Portland si prende i playoff, Memphis stesa ed eliminata: Lillard si regala la sfida con LeBron James (Di sabato 15 agosto 2020) Sarà Portland a sfidare i Lakers nel primo turno dei playoff NBA, i Blazers infatti vincono lo spareggio con Memphis e si regalano la sfida contro LeBron James e Anthony Davis. Kevin C. Cox/Getty ImagesGrandissima prestazione della coppia Lillard-McCollum, che riescono a segnare ben 60 punti in due, facendo pendere l’ago della bilancia a favore della propria franchigia. Sull’altra fronte non delude Ja Morant, i cui 35 punti però non bastano per permettere ai Grizzlies di andare al replay di domenica. Decisiva per Portland infine la gara monstre di Jusuf Nurkic, autore di 22 punti, 21 rimbalzi e 6 assist nonostante la morte della nonna avvenuta in questi giorni in Bosnia.L'articolo NBA ... Leggi su sportfair

RaiSport : ?? #Portland batte #Memphis e trova i #Lakers ai #playoff Non bastano ai #Grizzlies i 35 del rookie dell'anno… - GruwFrequency : RT @dchinellato: Portland vola ai Playoff (martedì gara-1 coi Lakers) piegando Memphis 126-122 in un tiratissimo Play In. CJ McCollum ha fa… - andreapezzoni87 : Portland ai playoff! Battuta Memphis 126-122 dopo un Play-in tiratissimo. Grande 4° quarto di CJ McCollum nonostant… - DelbonoRoberto : RT @dchinellato: Portland vola ai Playoff (martedì gara-1 coi Lakers) piegando Memphis 126-122 in un tiratissimo Play In. CJ McCollum ha fa… - VdVSport : ?? #NBA #RipCity vs. #GrindCity Non ci sarà bisogno della seconda partita per decidere chi andrà contro i Lakers a… -