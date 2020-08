Nba: New Orleans esonera coach Gentry (Di sabato 15 agosto 2020) Peggio di così non poteva andare. E alla fine, inevitabile quanto la morte e le tasse, è arrivato l'esonero dell'allenatore. Funziona sempre così nello sport, a volte il coach è capro espiatorio, non ... Leggi su gazzetta

SkySportNBA : NBA, New Orleans licenzia coach Alvin Gentry. I nomi dei suoi possibili successori #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : NBA, New Orleans licenzia coach Alvin Gentry. I nomi dei suoi possibili successori: Le voci si rincorrevano da temp… - Gazzetta_NBA : #NBA @PelicansNBA esonera coach #Gentry #Kidd #Atkinson e #Lue i candidati alla panchina - dchinellato : Gayle Benson, proprietaria di New Orleans, sul licenziamento di Alvin Gentry: “Crediamo che un cambio in panchina s… - Basketcaffe : #NBA- I New Orleans #Pelicans dopo aver mancato i playoff nella bolla di Orlando hanno deciso di licenziare l'head… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba New NBA, un nuovo coach per Zion Williamson? Spunta forte il nome di Mike D'Antoni Sky Sport NBA, Mitchell Robinson strappa un record a Wilt Chamberlain: e non ci crede neppure lui!

“Per essere eleggibile — dice il regolamento NBA — un giocatore deve essere proiettato sulla cifra minima di almeno 300 canestri fatti”. Mitchell Robinson, il centro di riserva dei New York Knicks, ne ...

UFFICIALE NBA - Alvin Gentry non è più l'allenatore dei Pelicans

Alvin Gentry non è più il capo allenatore dei New Orleans Pelicans, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Gentry, 65 Anni, è diventato allenatore dei Pelicans nel 2015 dopo aver vinto il titol ...

“Per essere eleggibile — dice il regolamento NBA — un giocatore deve essere proiettato sulla cifra minima di almeno 300 canestri fatti”. Mitchell Robinson, il centro di riserva dei New York Knicks, ne ...Alvin Gentry non è più il capo allenatore dei New Orleans Pelicans, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Gentry, 65 Anni, è diventato allenatore dei Pelicans nel 2015 dopo aver vinto il titol ...