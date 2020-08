Napoli, turista derubata del suo cellulare: arrestato 39enne (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di due persone a bordo di uno scooter che avevano rapinato una turista del suo cellulare. I poliziotti hanno rintracciato in corso Garibaldi i due uomini i quali, alla loro vista, hanno prima accelerato la marcia e poi abbandonato il motoveicolo per tentare la fuga a piedi in via della Maddalena dove uno dei due è stato bloccato mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Giuseppe Robustelli, 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato ... Leggi su anteprima24

