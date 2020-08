Napoli, trovato l’accordo col Sassuolo per Boga: i dettagli (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoga e il Napoli sempre più vicini. L’esterno classe 1997, è l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo sulle fasce. È lui l’obiettivo principale per consegnare a Gennaro Gattuso un esterno di spessore per rinforzare il reparto, dal momento che il Napoli ha salutato José Callejon. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ Cristiano Giuntoli avrebbe trovato l’accordo con il Sassuolo sulla base di 25 milioni più il cartellino di Ounas, calciatore interessante e che piace a Roberto De Zerbi. Un accordo che potrebbe, quindi, mandare in porto la trattativa in quanto il Napoli ha già trovato e strappato l’accordo con ... Leggi su anteprima24

