Napoli, non solo Callejon: tutti gli attaccanti azzurri in uscita (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon soltanto José Maria Callejon: sono tanti gli attaccanti in casa Napoli pronti a lasciare nel corso di questa sessione di mercato. Con il rinnovo di Mertens, l’arrivo di Osimhen e la trattativa in stato avanzato per Boga, si stanno già delineando le gerarchie in casa azzurra per quanto riguarda il reparto avanzato. Tanti quindi, per diversi motivi, i nomi in uscita. Primo della lista Arkadiusz Milik, che ha più volte rifiutato il rinnovo ed ha già fatto sapere di voler lasciare la casacca partenopea. Su di lui è forte la Juventus, che però non è riuscita finora a trovare una contropartita in grado di accontentare il Napoli. Insieme a lui con le valigie in mano anche Adam Ounas, che ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli non Mercato Napoli - 'Non lo sai? Stanno parlando di una rivoluzione…' casanapoli.net Ritorna il volo per Monaco, si lavora per Francoforte

Raggiunto l’accordo con Lufthansa: cinque volte la settimana dal 31 agosto. Ancora ferma la trattativa con Alitalia per il collegamento con Roma Torna uno dei collegamenti più importanti per l’aeropor ...

Covid in Campania: oggi 44 nuovi positivi In 10 sono tornati dalle vacanze all’estero

Sono 44 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi regionale nel bollettino odierno, aggiornato alle 23:59 di ieri. Dieci dei 44 co ...

