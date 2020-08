Napoli, Milik in bilico tra Juventus e Roma: servono almeno 40 milioni (Di sabato 15 agosto 2020) Quale maglia vestirà nella prossima stagione Arkadiusz Milik? E’ questa la domanda che in molti si pongono ma alla quale è ancora impossibile dare una risposta. L’attaccante polacco è infatti di proprietà del Napoli ma non rientra nei piani del tecnico Gennaro Gattuso, che ha dato il via libera alla sua cessione. La Juventus è stato il primo club a mettere gli occhi su di lui, ma negli ultimi giorni – come riporta “Il Corriere dello Sport” -, si è fatta avanti anche la Roma. Insomma, il mercato per il numero 99 degli azzurri non manca; resta da vedere se le acquirenti giudicheranno la richiesta del Napoli, che si aggira intorno ai 40 milioni, adeguata ma soprattutto se decideranno di fare un investimento simile. Leggi su sportface

