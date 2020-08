Napoli, lite tra pizzaioli: fermato 56enne per tentato omicidio (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono picchiati a suon di coltellate e palate, ieri pomeriggio, due pizzaioli nel cuore di Napoli, in via dei Tribunali. Il 56enne padre del titolare della pizzeria “Del Purgatorio” ha colpito il 58enne proprietario della pizzeria “Al portico” con una coltellata alla gamba. Oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Centro hanno notificato al 56enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, un decreto di fermo del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli. Infatti, il 56enne è gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio aggravato, commesso ieri pomeriggio ai danni del ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : #Napoli, lite tra pizzaioli a colpi di pala e coltello - occhio_notizie : Napoli, lite tra pizzaioli a colpi di pala in testa e coltellate - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, lite tra pizzaioli: notificato un decreto di fermo a un 56enne - arcocielo : RT @SkyTG24: #Napoli, lite tra pizzaioli: notificato un decreto di fermo a un 56enne - SkyTG24 : #Napoli, lite tra pizzaioli: notificato un decreto di fermo a un 56enne -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lite Napoli, lite con accoltellamento tra titolari di pizzerie ai Tribunali: fermato 56enne per tentato... Il Mattino Lite tra pizzaioli a colpi di pala in testa e coltellate in via dei Tribunali, un arresto

Arrestato questa mattina uno dei due protagonisti della rissa a colpi di pala per pizze e coltellate in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Si tratta di P.P., 56enne napoletano ...

Napoli, lite tra pizzaioli: notificato un decreto di fermo a un 56enne

I carabinieri hanno eseguito il provvedimento nei confronti dell’uomo indiziato di tentato omicidio aggravato, commesso ieri in via Dei Tribunali, ai danni di un 58enne I carabinieri del Nucleo Operat ...

Arrestato questa mattina uno dei due protagonisti della rissa a colpi di pala per pizze e coltellate in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Si tratta di P.P., 56enne napoletano ...I carabinieri hanno eseguito il provvedimento nei confronti dell’uomo indiziato di tentato omicidio aggravato, commesso ieri in via Dei Tribunali, ai danni di un 58enne I carabinieri del Nucleo Operat ...