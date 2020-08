Napoli, la fascia destra cerca un nuovo padrone: Politano si candida e punta la Nazionale (Di sabato 15 agosto 2020) Matteo Politano dovrà raccogliere al meglio l’eredità lasciata sulla destra da José Maria Callejon Dopo sette anni di unica e totale dominazione spagnola, la fascia destra del Napoli cambierà padrone. Non ci sarà più José Maria Callejon, arrivato alla scadenza del contratto e che ha lasciato la maglia azzurra tra lacrime e commozione. Ora, l’out destro partenopeo è terra di nessuno ed è in attesa di un nuovo colonizzatore. L’indiziato numero uno sembrerebbe essere Matteo Politano, arrivato a Napoli a gennaio proprio per cominciare il suo percorso di erede di Callejon. L’ex Inter e Sassuolo, dopo un nomale periodo di adattamento, è entrato negli ... Leggi su calcionews24

