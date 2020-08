Napoli, 130 chili di prodotti pericolosi: scatta il sequestro in un agriturismo (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nas di Napoli durante i controlli della settimana di Ferragosto, hanno eseguito una ispezione sanitaria all’interno di un agriturismo. Nella fattispecie durante l’ispezione all’interno dell’agriturismo, con annessa fattoria, sono state rinvenute cozze, salsicce, cotolette di pollo e prodotti da friggitoria privi di qualsivoglia indicazione di provenienza e tracciabilità. Sono stati sequestrati 130 chili di prodotti alimentari ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori, il valore si aggira intorno ai 1.500 euro. In estate, le operazioni delle forze dell’ordine volte alla salvaguardia della salute dei consumatori sono molto frequenti, soprattutto per quanto riguarda ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Blitz dei Nas in un agriturismo: sequestrati 130 chili di cozze e carne - OfferteTe : '?? Victure Fotocamera Caccia 20MP Fototrappola Infrarossi Invisibili con 130° Ampia visuale Movimento Attivato 0.4s… - infoitsport : Allan e Koulibaly in partenza, CorSport: il Napoli chiede 130 milioni per entrambi, in Premier League ci pensano - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Koulibaly e Milik sul mercato, De Laurentiis vuole 130 milioni: Il Napoli ha terminato… - andpellegrino : Covid-19 a Salerno: Sulla positività del vigile urbano il Sindaco Napoli invita alla calma e alla prudenza. L’ASL c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 130 Quarto: sequestrati 130 chili di prodotti alimentari Ottopagine Quarto, cozze e carne non tracciate e pericolose in un agriturismo: sequestrati 130 chili

Controlli serrati dei carabinieri nel corso di questa settimana che ha portato al Ferragosto: i militari del Nas di Napoli, nell'ambito di una verifica igienico-sanitaria, hanno controllato un agritur ...

Quarto Flegreo: sicurezza alimentare. 130 chili di alimenti non tracciabili sequestrati dai Carabinieri

I carabinieri del Nas di Napoli hanno eseguito una verifica igienico sanitaria in un agriturismo con annessa fattoria nel comune di Quarto. Durante il controllo sono stati sequestrati 130 chili di ali ...

Controlli serrati dei carabinieri nel corso di questa settimana che ha portato al Ferragosto: i militari del Nas di Napoli, nell'ambito di una verifica igienico-sanitaria, hanno controllato un agritur ...I carabinieri del Nas di Napoli hanno eseguito una verifica igienico sanitaria in un agriturismo con annessa fattoria nel comune di Quarto. Durante il controllo sono stati sequestrati 130 chili di ali ...