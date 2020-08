Nancy Coppola, metamorfosi clamorosa: ecco quanti chili ha perso (Di sabato 15 agosto 2020) La 34enne cantante neomelodica napoletana Nancy Coppola è fortemente dimagrita. È praticamente irriconoscibile rispetto a quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi Nancy Coppola prima e dopoPerdere peso non è un’impresa impossibile. Anche quando si parte da condizioni non proprio ottimali il risultato si può raggiungere. Naturalmente servono motivazione e costanza perché ogni piccolo passo falso può vanificare tutto in un attimo. Una dimostrazione in tal senso è quella della cantante partenopea Nancy Coppola che anche grazie ad un intervento di bendaggio gastrico (che di fatto restringe la capienza dello stomaco) è riuscita a raggiungere un peso-forma in linea con la sua corporatura. Nel 2017 aveva ... Leggi su chenews

Nancy Coppola, il bendaggio gastrico: foto prima e dopo

Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata… CE L’HO FATTA ! Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … Meno 20… Leggi ...

