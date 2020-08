MotoGp – Vinales felice dopo la pole: “ottime sensazioni, domani spingeremo forte” (Di sabato 15 agosto 2020) Le difficoltà del venerdì sono solo un ricordo, anche se è passato appena un giorno. Grande cambiamento nelle prestazioni di Maverick Vinales che firma la pole position nel Gp dell’Austria. Lo spagnolo è apparso raggiante in conferenza stampa: “da questa mattina mi sono sentito bene, in particolare sul bagnato. Abbiamo cercato di capire come andasse la moto, ho cercato di essere sempre veloce. A Brno ho avuto difficoltà, qui siamo andati bene. Sul giro sono riuscito a spingere la moto al limite e credo che abbiamo fatto un giro notevole. Ieri non mi sono trovato bene sulla moto, non sono mai riuscito a mettere insieme un buon giro, ho fatto tanti errori in tanti punti sul tracciato. Questa mattina ho cercato di concentrarmi, anche sul bagnato. Appena ho messo le gomme d’asciutto mi sono sentito ... Leggi su sportfair

