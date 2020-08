MotoGp – Valentino Rossi si rammarica: “partire dalla 12ª posizione sarà complicato” (Di sabato 15 agosto 2020) Solo un 12ª posto sulla griglia di partenza per il Gp dell’Austria, Valentino Rossi sa che sarà chiamato ad una rimonta difficile non soltanto per la posizione arretrata, ma anche per qualche problema sulla sua Yamaha. Il ‘Dottore’ ha spiegato a Sky Sport: “oggi pomeriggio è andata meglio, perchè soprattutto nelle FP4 sono stato abbastanza veloce, avevo un bel passo. Sono passato in Q2, però la 12ª posizione non è una buona notizia per domani, partire così indietro è sempre difficile. Bisognerà decidere bene la gomma dietro, poi bisognerà vedere che tempo c’è ed essere veloci“.L'articolo MotoGp – Valentino Rossi si rammarica: ... Leggi su sportfair

