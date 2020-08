MotoGp – Valentino Rossi avanza in Q2, eliminato Petrucci: le Qualifiche del GP d’Austria LIVE (Di sabato 15 agosto 2020) E’ il momento di fare sul serio, sul tracciato del Red Bull Ring ci si gioca la pole position, con l’obiettivo di partire domani davanti a tutti in occasione del Gran Premio d’Austria, quarto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp. Le KTM favorite con Pol Espargaro, ma guai a sottovalutare le Ducati che hanno ritrovato verve grazie a Dovizioso, che lascerà il team a fine stagione come annunciato oggi dal suo manager. Le Qualifiche del GP d’Austria LIVE: Ore 14:25 – Terminato il Q1 con il passaggio in Q2 di Johann Zarco e Valentino Rossi, eliminato invece Danilo Petrucci per soli due centesimi. Could be huge for Rossi’s prospects this weekend. Squeaks through to Q2 with Zarco. Petrux the man to miss ... Leggi su sportfair

