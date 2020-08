MotoGp – Petrucci difende Dovizioso, parole dure contro Ducati: “pensano sempre che i piloti altrui siano migliori” (Di sabato 15 agosto 2020) Andrea Dovizioso lascia la Ducati. Dopo 8 anni passati insieme, con grandi miglioramenti reciproci, seppur senza mai aver vinto un Mondiale, le due parti hanno deciso di cambiare strada. A dirla tutta è stato il pilota a prendere una decisione, dopo che la scuderia aveva preso tempo in ottica rinnovo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesDanilo Petrucci, ‘fatto fuori’ da tempo, con Jack Miller che prenderà il suo posto nel 2021, ha difeso Dovizioso spendendo parole dure nei confronti della Ducati : “capisco completamente le sue ragioni nel voler lasciare la Ducati, soprattutto dopo le parole che sono state dette ieri. Andrea ha fatto un gran lavoro in questi 8 anni, essere giudicati in due gare non mi ... Leggi su sportfair

Gazzetta_it : Petrucci commenta il divorzio tra Dovizioso e la Ducati #MotoGP - Canta237 : Io continuo a preferire quando invece delle scaramucce sui social ci si aspettava con le chiavi inglesi in mano die… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Petrucci commenta il divorzio tra Dovizioso e la Ducati #MotoGP - negroni_thomas : RT @gponedotcom: Petrucci: 'Dovizioso? In Ducati guardano sempre l'erba del vicino': 'Sono convinti che il potenziale di questa moto sia di… - thelastcornerit : Ducati, Dovizioso: “Abbiamo un buon ritmo per la gara”; Petrucci: “Sono comunque soddisfatto” -