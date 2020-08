MotoGp, il futuro di Dovizioso è appeso a un filo: oggi incontro decisivo tra la Ducati e l’agente del pilota (Di sabato 15 agosto 2020) La Ducati non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Andrea Dovizioso, che resta al momento incerto su quello che sarà il suo destino a partire dalla prossima stagione. Il contratto del vice-campione del mondo scadrà alla fine di quest’anno, ma le trattative di rinnovo procedono a rilento, sia per le richieste del pilota che per l’immobilità della Casa di Borgo Panigale. Mirco Lazzari gp/Getty Imagesoggi è in programma finalmente un nuovo incontro tra la Ducati e Simone Battistella, manager di Dovizioso, un colloquio dal quale si potrà capire molto sul futuro del forlivese. A rivelarlo è stato proprio l’agente del Dovi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “il ... Leggi su sportfair

