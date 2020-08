MotoGp – Espargaro rallenta Petrucci in qualifica: il pilota Ducati gli mostra il dito medio! [VIDEO] (Di sabato 15 agosto 2020) Polemica rovente in pista in Austria. Danilo Petrucci resta fuori dal Q2 poichè rallentato da Aleix Espargaro, trovato sul suo cammino durante un buon giro. Il pilota Ducati non l’ha presa bene ed ha rivolto il dito medio nei confronti del rivale. Al termine della sessione, Petrucci ha dichiarato: “la qualifica non è andata come volevo, peccato non essere entrato in Q2 per pochi millesimi, peccato soprattutto aver incontrato sulla mia strada Aleix Espargaró nelle ultime curve“. Pronta la replica social di Espargaro: “Petrucci ha fatto il record nel quarto settore proprio nel giro in cui dice che io l’ho disturbato… Non è divertente? Mi dispiace che ... Leggi su sportfair

