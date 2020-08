MotoGp, Alberto Puig spaventa i tifosi della Honda: “non so se Marquez ce la farà a recuperare per Misano” (Di sabato 15 agosto 2020) Marc Marquez prosegue nel suo recupero dopo l’infortunio alla spalla subito nel corso della prima gara di Jerez, la riabilitazione non è ancora completata dunque lo spagnolo salterà non solo il primo appuntamento in Austria in programma domani, ma anche quello della prossima settimana. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesDubbi rimangono anche sulla sua presenza a Misano, come ammesso da Alberto Puig ai microfoni di Sky Sport: “Marquez sta recuperano tranquillo a casa sua, non abbiamo fissato una data per il suo rientro. Non sappiamo se lo vedremo a Misano, non abbiamo in mente una data concreta. C’è una lesione che richiede tempo per essere superata, quando sarà a posto non ci saranno problemi a tornare. Quando sono tanti anni che corri, ... Leggi su sportfair

Marc Marquez è il grande assente a Zeltweg dove si disputa il GP d’Austria 2020, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’alfiere della Honda è stato costretto a rinunciare all’appuntamento in Stiria a cau ...

Marc Marquez salterà anche il secondo round MotoGP in Austria, resta in dubbio per Misano. Alberto Puig risponde alle critiche rivolte alla Honda. I tifosi di Marc Marquez dovranno attendere ancora pe ...

