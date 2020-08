Montagne russe Yamaha, Vinales è un fulmine e si prende la pole in Austria: malissimo invece Valentino Rossi (Di sabato 15 agosto 2020) E’ il momento di fare sul serio, sul tracciato del Red Bull Ring ci si gioca la pole position, con l’obiettivo di partire domani davanti a tutti in occasione del Gran Premio d’Austria, quarto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp. Le KTM favorite con Pol Espargaro, ma guai a sottovalutare le Ducati che hanno ritrovato verve grazie a Dovizioso, che lascerà il team a fine stagione come annunciato oggi dal suo manager. Le qualifiche del GP d’Austria LIVE: Ore 14:50 – pole position per Maverick Vinales, che firma il miglior tempo in 1:23.450. Miller e Quartararo completano la prima fila, quarto Dovizioso e solo dodicesimo Valentino Rossi; Ore 14:42 – Vinales si riporta momentaneamente al comando, ... Leggi su sportfair

thoughtaboutTae : Io e la mia icon ci sentiamo sulle montagne russe per colpa di questo tizio qua #NewProfilePic - BiscontiSilvia : @scarlwalker Nooooo anche le montagne russe e la torre dai Carla sono divertenti e poco impegnative - odiarciinsieme : RT @Martina__B_: Ho avuto un sacco di paure da sempre. Una fifona cronica. Ho avuto paura quando ho iniziato a camminare, ho avuto paura de… - ughasileboo : Beh rega mi divertirò a scassarmi sulle montagne russe tho, sono COSÌ belle me le vedo già. Also se non arriva il p… - francescomila18 : RT @MarceVann: @carlakak Lascia stare, mi sembra di stare sulle montagne russe.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Montagne russe Riccione, domani all'alba del Samsara Beach arriva Random con "Montagne russe" ChiamamiCittà Il rap di Random per le "Albe in controluce"

All’alba di domani, domenica 16 agosto, Random presenterà live il suo ultimo Ep “Montagne russe” al Samsara Beach di Riccione (inizio concerto ore 6, ingresso gratuito), nel contesto della rassegna di ...

Calciomercato Lazio, Di Marzio: «L’Inter può chiudere per Kumbulla»

Colpi di scena, smentite, lunghe trattative: il calciomercato della Lazio è come le montagne russe. Solo qualche settimana fa, infatti, la società biancoceleste sembrava vicina a soffiare all’Inter il ...

All’alba di domani, domenica 16 agosto, Random presenterà live il suo ultimo Ep “Montagne russe” al Samsara Beach di Riccione (inizio concerto ore 6, ingresso gratuito), nel contesto della rassegna di ...Colpi di scena, smentite, lunghe trattative: il calciomercato della Lazio è come le montagne russe. Solo qualche settimana fa, infatti, la società biancoceleste sembrava vicina a soffiare all’Inter il ...