Mondiali di ciclismo, Varese cerca l'allungo giusto (Di sabato 15 agosto 2020) Varese insegue il sogno mondiale. La città giardino punta a ospitare l'edizione 2020 della rassegna iridata di ciclismo, che si sarebbe dovuta tenere dal 20 al 27 settembre in Svizzera. La decisione ... Leggi su ilgiorno

MontagnaUncem : RT @QCanavese: CICLISMO - La Svizzera rinuncia ad ospitare i mondiali. L'Uncem: «Canavese e Valli di Lanzo possono candidarsi» https://t.c… - QCanavese : CICLISMO - La Svizzera rinuncia ad ospitare i mondiali. L'Uncem: «Canavese e Valli di Lanzo possono candidarsi» - varesenews : Mondiali di ciclismo, Palazzo Estense ci prova - serviziocorsemi : RT @USLegnanese1913: 'Sembra facile organizzare una corsa ciclistica in tempo di covid, ma non è proprio così e i meriti della U.S. Legnane… - USLegnanese1913 : 'Sembra facile organizzare una corsa ciclistica in tempo di covid, ma non è proprio così e i meriti della U.S. Legn… -