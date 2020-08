Mondiale Endurance - Doppietta della Toyota alla 6 Ore di Spa (Di sabato 15 agosto 2020) I prototipi e le Gran Turismo del Mondiale Endurance sono tornati in pista per la 6 Ore di Spa-Francorchamps, in Belgio. Dopo una settimana di alte temperature, sulle colline delle Ardenne è arrivata la pioggia che ha condizionato in più momenti la corsa. alla fine a spuntarla è stata nuovamente la Toyota che ha segnato unaltra Doppietta, portando per prima al traguardo la vettura #7 guidata da Mike Conway, Kamui Kobayashi and José Maria Lopez. Sul podio la Rebellion Racing R13 di di Senna, Menezes e Nato.Così in LMP2. In LMP2 la United Autosport ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella categoria, grazie a lottima guida di Hanson, Albuquerque e Di Resta. La vettura #22, dopo una bella battaglia con la Cool Racing sul finale e ancora prima con il Racing ... Leggi su quattroruote

DReinato : RT @quattroruote: Mondiale Endurance: doppietta della #Toyota alla 6 Ore di Spa-Francorchamps --> - quattroruote : Mondiale Endurance: doppietta della #Toyota alla 6 Ore di Spa-Francorchamps --> - NicVillani : Finalmente @FIAWEC! Dopo sette mesi il Mondiale Endurance è di nuovo @Eurosport Vi aspetto oggi 13:15 - 14:30 17… - JeuxCaselli : RT @NicVillani: Finalmente ritorna il @FIAWEC Lo spettacolo del Mondiale Endurance è di nuovo @Eurosport_IT Sabato 13:15 - 14:30 17:30 -… - NicVillani : Finalmente ritorna il @FIAWEC Lo spettacolo del Mondiale Endurance è di nuovo @Eurosport_IT Sabato 13:15 - 14:30… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Endurance Mondiale Endurance - Doppietta della Toyota alla 6 Ore di Spa - Quattroruote.it Quattroruote Doppietta della Toyota alla 6 Ore di Spa

I prototipi e le Gran Turismo del Mondiale Endurance sono tornati in pista per la 6 Ore di Spa-Francorchamps, in Belgio. Dopo una settimana di alte temperature, sulle colline delle Ardenne è arrivata ...

Jackie Oliver la forza di non arrendersi mai

Jackie Oliver nasce a Romford nel 1942 diventerà un pilota di F1 nel 1967 e con Jackie Ickx vincerà la 24h di Le Mans la gara più importante nel mondo Endurance L’inglese nasce nel periodo storico più ...

I prototipi e le Gran Turismo del Mondiale Endurance sono tornati in pista per la 6 Ore di Spa-Francorchamps, in Belgio. Dopo una settimana di alte temperature, sulle colline delle Ardenne è arrivata ...Jackie Oliver nasce a Romford nel 1942 diventerà un pilota di F1 nel 1967 e con Jackie Ickx vincerà la 24h di Le Mans la gara più importante nel mondo Endurance L’inglese nasce nel periodo storico più ...