Molfetta | pestaggio di un’adolescente | la ragazza che la picchia ripresa in video da coetanei Immagini in rete per giorni Il sindaco | bullismo | il contrasto anche dalle famiglie

Secondo il resoconto della Gazzetta del Mezzogiorno, la ragazza ha aggredito la coetanea alle spalle tirandole i capelli. Poi l'ha scaraventata a terra, l'ha schiaffeggiata e le ha dato un calcio in testa. Tutto ripreso in video che è stato diffuso nel web e vi è rimasto per giorni. Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta (dove è accaduto il pestaggio dell'adolescente) dice, sempre riportato dal giornale, che ha chiesto dettagli alle forze dell'ordine. Ha parlato delle iniziative di contrasto al bullismo evidenziando che non può prescindere dall'impegno delle famiglie.

