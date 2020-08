Mogliano rugby, concluso il mercato della squadra per la prossima stagione (Di sabato 15 agosto 2020) A conclusione del lavoro per costruzione della rosa che disputerà il prossimo Campionato di rugby Peroni Top12 , Mogliano rugby 1969 è felice di poter ufficializzare la riconferma del terza linea ... Leggi su trevisotoday

NprRugby : Altri rinnovi per la mischia del Mogliano Rugby - RugbyMogliano : Altri importanti rinnovi, quasi completato il reparto degli avanti. #rinnovi #rosa #newseason #rugby #biancoblù Mog… - wordsandmore1 : ? @BenettonRugbyTreviso – L’unione fa la forza: #RedPanthers, #MoglianoRugby1969 e #SileaRugby1981 hanno deciso di… - NprRugby : Rugby Mogliano: D’Anna, Pavan, Cerioni e Zanatta rinnovano - RugbyMogliano : Altri rinnovi tra i trequarti #biancoblù. Mattia Francis D'Anna, Cristian Cerioni, Federico Pavan e Antonio Zanatta… -

Ultime Notizie dalla rete : Mogliano rugby

TrevisoToday

I giovani di 19 anni hanno fatto il test a inizio agosto. Sono in isolamento assieme alle loro famiglie e i contatti stretti MOGLIANO. Vanno a festeggiare la maturità all’isola di Pag in Croazia e fin ...Il Petrarca Rugby inizierà gli allenamenti, rigorosamente a porte chiuse, il 17 agosto. Intanto molti giocatori e lo staff in questi giorni stanno dando una mano importante alla logistica del “Centro ...