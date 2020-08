Milinkovic Savic, il Psg prova a bussare alla porta della Lazio (Di sabato 15 agosto 2020) È stato spesso accostato a diverse piazze lontane da quella laziale, fedeltà e difficile contrattazione con Lotito hanno sempre fatto in modo che Milinkovic Savic restasse con la maglia biancoceleste cucita addosso. Chissà che questa estate il discorso non possa essere diverso, sul centrocampista della Lazio infatti spunta un nuovo interesse: quello del PSG.IL PSG SU Milinkoviccaption id="attachment 755349" align="alignnone" width="402" Milinkovic-Savic (Getty Images)/captionCome riportato dal sito So foot, il PSG starebbe pensando a Milinkovic Savic per rinforzare il centrocampo con muscoli e tecnica, doti che spiccano nel curriculum del calciatore della ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Milinkovic Savic, il Psg prova a bussare alla porta della Lazio - - Milestemplaris : @GiorgioDePaolis @Bophonet_it @fabbricainter @_cristiano73 @marifcinter Vidal intendi il fantasma del giocatore che… - LazioIn : Milinkovic-Savic, il Psg insiste: ecco la situazione - salvione : Milinkovic-Savic, il Psg insiste: ecco la situazione - laziolibera : Milinkovic-Savic, il Psg insiste: ecco la situazione -