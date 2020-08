Milik, futuro lontano da Napoli? Due big italiane si sfidano per lui (Di sabato 15 agosto 2020) Quale futuro per Arkadiusz Milik? L'attaccante del Napoli è un vero e proprio rebus di mercato. Inizialmente il polacco sembrava intenzionato a continuare con gli azzurri, con cui ha vinto la Coppa Italia 2020 ai calci di rigore contro la Juventus, realizzando il penalty decisivo. Nelle ultime settimane, però, la situazione è cambiata profondamente.caption id="attachment 781651" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionDUELLOInfatti Milik è diventato presto un obiettivo di mercato della Juventus. I bianconeri cercano un attaccante e il bomber del Napoli piace per la sua versatilità. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Roma avrebbe messo gli occhi su di lui. Si profila un duello di mercato intenso, anche se gli azzurri ... Leggi su itasportpress

