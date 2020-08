Milano, tassisti nel mirino dei rapinatori (Di sabato 15 agosto 2020) Due giovani, un italiano di 22 anni e un egiziano di 27, nato a Milano e residente in Italia regolarmente, sono stati fermati dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver rapinato violentemente i tassisti milanesi tra il 10 e il 12 Agosto. Non sarebbe la prima volta per i due, in quanto risultano già gravati per precedenti specifici. I due complici, sono stati fermati nella stazione di Milano Rogoredo dove stavano per salire a bordo di un treno diretto in Salento. Durante le rapine, i due si fingevano clienti e, una volta arrivati a destinazione, in prossimità del loro quartiere, le vittime venivano ripulite del denaro e degli effetti personali. Il tutto, mentre il complice puntava un coltello alla gola dell’autista. Sono inoltre in corso delle indagini per scoprire un eventuale coinvolgimento di altri ... Leggi su sbircialanotizia

poliziadistato : +++Arrestati i presunti autori di rapine ad alcuni tassisti di Milano avvenute il 10 e 12 agosto scorsi. I due giov… - fattoquotidiano : Rapine ai tassisti a Milano, fermati due giovani di 22 e 27 anni: stavano per partire in vacanza - FidanzaCarlo : Incredibile quello che avviene a #Milano di notte. Ecco le ennesime aggressioni a due #tassisti filmate dalle telec… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Rapine ai tassisti a Milano, la polizia ferma due giovani #milano - Paola30502511 : RT @repubblica: Milano, arrestati gli autori delle rapine che avevano assaltato alcuni tassisti [aggiornamento delle 10:03] -