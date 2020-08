Milano, rapina ai taxi: fermati due giovani in stazione (Di sabato 15 agosto 2020) La polizia ha fermato due giovani, M.B.T un italiano di 22 anni e N.M.A.S. un egiziano di 27 anni nato a Milano e regolarmente residente in Italia, gravemente indiziati di essere gli autori delle ... Leggi su leggo

