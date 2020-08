«Milanesi? Nel mio agriturismo entrate solo col tampone negativo», la storia di Andrea (Di sabato 15 agosto 2020) «Chi viene dalla Lombardia, per alloggiare nel mio agriturismo, deve portare un referto che attesti la negatività al tampone per il Coronavirus. Altrimenti, niente. A casa mia decido io le regole». Queste le parole che si è sentito dire Andrea Piciocchi, milanese, in vacanza con la moglie in Umbria, dopo aver prenotato due notti (dal 16 al 18 agosto) in un agriturismo. Per alloggiare in questa struttura ricettiva, stando al suo racconto, avrebbe dovuto dimostrare di essere negativo al virus. E solo perché viene dalla Lombardia. Peccato che nessuna legge lo imponga. Peccato che buona parte dei casi delle ultime settimane siano importati, spesso da italiani di rientro dalle vacanze (come i nove ragazzi rientrati da Malta e intervistati da ... Leggi su open.online

DRISAUCIMU : RT @clomastro: Sub milanesi spariti nel mare del Borneo, 5 anni dopo nessuna verità - andrea_bellino : RT @clomastro: Sub milanesi spariti nel mare del Borneo, 5 anni dopo nessuna verità - clomastro : Sub milanesi spariti nel mare del Borneo, 5 anni dopo nessuna verità - Vitiello84Tony : Arrestati a Milano i due giovani milanesi residenti nel quartiere Quarto Oggiaro,dove la notte tra il 10 e 12 agost… - zazoomblog : Sub milanesi spariti nel mare del Borneo 5 anni dopo nessuna verità - #milanesi #spariti #Borneo #nessuna -

Ultime Notizie dalla rete : Milanesi Nel «Milanesi? Nel mio agriturismo entrate solo col tampone negativo», la storia di Andrea Open Passaggio a livello guasto: automobilista travolta e uccisa dal treno nel Lodigiano

Un’automobilista di 34 anni è morta oggi investita dal treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova all’altezza del passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona). Da un primo sopral ...

Sbarchi in aumento, Salvini all’attacco

Roma, 15 ago. “15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno fa: il fallimento di questo governo è nei numeri, mentre il ministro Lamorgese si vanta di av ...

Un’automobilista di 34 anni è morta oggi investita dal treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova all’altezza del passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona). Da un primo sopral ...Roma, 15 ago. “15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno fa: il fallimento di questo governo è nei numeri, mentre il ministro Lamorgese si vanta di av ...