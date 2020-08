Milan Rapaic, beniamino di Perugia. Tra dieta, sigarette negli spogliatoi e soldi…dimenticati in Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Nato a Nova Gradiska nel 1973, Milan Rapaic ha iniziato a giocare nell’Hajduk Spalato dove ha vinto tre campionati croati, una Coppa di Jugoslavia, due Coppe e tre Supercoppe di Croazia. Nell’estate del 1996 è arrivato in Italia, al Perugia. Nelle prime due stagioni, tra Serie A e B, mise a segno 9 reti in 59 partite. La sua migliore stagione fu però la 1998/99 quando realizzò 9 gol. Nel 2000 l’addio, con il trasferimento al Fenerbahce. Tempo di vincere un campionato turco. Il ritorno all’Hajduk, poi quello in Italia all’Ancona e le esperienze allo Standard Liegi e all’HNK Trogir per terminare la sua carriera. Con la maglia della sua nazionale ha disputato 49 partite segnando 6 gol, uno dei quali al Mondiale del 2002, contro ... Leggi su calcioweb.eu

