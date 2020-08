Milan-Ibrahimovic, i rossoneri propongono 5 milioni più bonus. Lo svedese ne chiede 7,5 (Di sabato 15 agosto 2020) Partita a scacchi tra Milan e Ibrahimovic. La proposta dei rossoneri può raggiungere i sei milioni ma lo svedese ne vuole 7,5. Il Milan e Zlatan Ibrahimovic si allontanano ma la partita a scacchi tra via Aldo Rossi e l’entourage dello svedese non è ancora conclusa, anche perché le volontà sono note – ossia continuare insieme – tuttavia non c’è ancora accordo economico. La proposta del Milan La proposta del club rossonero è arrivata a 5 milioni più uno di bonus e premi. Nei sei mesi appena conclusi, al fuoriclasse di Malmoe è stato garantito un emolumento pari a tre milioni netti. Quindi il ... Leggi su newsmondo

