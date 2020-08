Michelle Obama e la depressione (Di sabato 15 agosto 2020) Michelle Obama è una donna carismatica, forte e intelligente e proprio per questo non ha paura di apparire fragile. Michelle Obama è stata intervistata dalla giornalista Michelle Norris e in un podcast trasmesso su Spotify ha ammesso di soffrire di depressione, di avere delle difficoltà per la situazione politica, per la quarantena e l’impatto del Coronavirus in America. Una scelta coraggiosa e che l’ha fatta apparire più umana che mai anche perché le difficoltà che lei vive, somigliano a quelle di tante altre persone.Nel podcast Michelle Obama ha detto: “So di avere a che fare con una qualche forma di leggera depressione, non solo a causa della quarantena, ma per la lotta ... Leggi su blogo

