Metroid Prime 4 sembra lontanissimo dopo gli ultimi annunci di lavoro (Di sabato 15 agosto 2020) Metroid Prime 4 scomparso dai radar? L'annuncio del sequel di Metroid Prime 3: Corruption del 2007 è stato mostrato durante la presentazione all'E3 di Nintendo nel 2017 e da allora ha incontrato una serie di problemi nel suo sviluppo. Nel gennaio 2019, Nintendo ha rilasciato un video intitolato " Metroid Prime 4 Development Update", in cui annunciava che il gioco stava per ottenere un riavvio dello sviluppo, consegnando tutto il lavoro a Retro Studios.Da allora, praticamente ogni poche settimane sui social compaiono una serie di annunci di lavoro che portano i fan a pensare che il suo sviluppo non è poi così andato avanti di molto. In un tweet pubblicato ieri ad esempio, Retro ... Leggi su eurogamer

Metroid Prime 4 scomparso dai radar? L'annuncio del sequel di Metroid Prime 3: Corruption del 2007 è stato mostrato durante la presentazione all'E3 di Nintendo nel 2017 e da allora ha incontrato una ...

La notizia del rinvio di Metroid Prime 4 e della decisione di far ripartire lo sviluppo da zero affidando il progetto a Retro Studios risale all'ormai lontano gennaio 2019. A oltre un anno e mezzo di ...

