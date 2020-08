Meteo Nord Italia: Lunedì NERO (Di sabato 15 agosto 2020) Forti temporali tra lunedì e martedì sul Nord Italia. Nella giornata di lunedì 17 agosto le regioni settentrionali si troveranno ad essere interessate da un’area di bassa pressione associata a una marcata instabilità atmosferica, che dovrebbe dare genesi a temporali che potrebbero assumere anche forte intensità. Abbiamo visto gli scorsi giorni quanto i temporali abbiano raggiunto eccezionale intensità in alcune aree del Nord Italia, con potenti fenomeni Meteo associati. Tra questi segnaliamo soprattutto le cadute di grandine con chicchi di grosse dimensioni, che hanno causato non pochi danni soprattutto nella Valle Padana centro-orientale, dove si sono verificate anche notevoli raffiche di vento. I fenomeni atmosferici associati al ... Leggi su meteogiornale

Macedonia Nord: proteste per rincari energia elettrica

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Nella capitale Skopje e in altre città della Macedonia del Nord si sono svolte ieri sera manifestazioni di protesta contro il rincaro delle tariffe dell'energia elettrica. "In ...

