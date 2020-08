Meteo Italia, imminenti DUE FORTISSIME ondate di calore. Grandine nel Nord Italia (Di sabato 15 agosto 2020) Ed eccoci ormai vicinissimi alle FORTISSIME ondate di calore che interesserà l’Italia nei primi giorni. Queste si sprigioneranno in due step: la prima sarà solo un anticipo di quello che potrebbe succedere nei giorni successivi. Meteo estremo, c’è poco da aggiungere. La più intensa bolla d’aria calda dovrebbe emergere verso il bacino occidentale del Mediterraneo a partire da giovedì 20, e raggiungere l’Italia venerdì 21, soprattutto la Sardegna mentre sabato dovrebbe adagiarsi su tutto il Paese, e si potrebbe avere il giorno più caldo dell’Estate 2020. Saranno influenzate pesantemente la Sicilia e la Sardegna, ma anche ne Centro e Sud ... Leggi su meteogiornale

ValleDiMontecc : #RT @wwwmeteoit: Previsioni del tempo in #Italia per oggi, domani e i prossimi 15 giorni #meteo… - meteosmaniotto : News Meteo. METEO 7 Giorni: Italia spaccata tra CLIMA ROVENTE e VIOLENTI TEMPORALI - TuttoQuaNews : RT @wwwmeteoit: Previsioni del tempo in #Italia per oggi, domani e i prossimi 15 giorni #meteo - wwwmeteoit : Previsioni del tempo in #Italia per oggi, domani e i prossimi 15 giorni #meteo - CorriereQ : METEO 7 Giorni: Italia spaccata tra CLIMA ROVENTE e VIOLENTI TEMPORALI -