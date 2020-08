Meteo, incombe il peggior CALDO dell’Estate: temperature fuori controllo (Di sabato 15 agosto 2020) Potrebbe andar peggio? Evidentemente sì. Purtroppo non possiamo darvi buone notizie, c’è poco da fare. Dobbiamo necessariamente fare bel viso a cattivo gioco perché altrimenti si rischia di preoccuparsi troppo. Anche gli amanti del CALDO, delle condizioni Meteo estreme e chi più ne ha più ne metta debbono augurarsi che il CALDO non faccia peggio. Abbiamo guardato i modelli previsionali anche stamattina, come ogni giorno del resto. Siamo sotto Ferragosto e molti vorranno sapere cosa c’è da aspettarsi per l’agognato periodo di ferie. Beh, chi starà al mare perlomeno avrà la possibilità di farsi un bel bagno rinfrescante, ma poi di notte si suderà parecchio. In questi casi avere la climatizzazione è di vitale importanza, perché ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo incombe COURMAYEUR: il Ghiacciaio Fa Meno Paura, Ma Incombe Sempre sulla VAL FERRET. Ecco la SITUAZIONE iL Meteo CRONACA meteo -- SPAGNA colpita da TEMPORALI DEVASTANTI, ALLUVIONI e MAXI GRANDINATE

L'area depressionaria che da giorni incombe sul settore sudoccidentale del continente sta innescando fenomeni di forte instabilità sulla Penisola Iberica, dove la giornata di martedì è trascorsa tra v ...

METEO – Fulmine colpisce funicolare a Lourdes: ci sono 12 feriti, anche gravi. Immediati i soccorsi

L’Europa in queste giornate è alle prese con l’alta pressione e il tempo è in gran parte stabile anche se si vanno formando in diverse zone temporali pomeridiani piuttosto intensi che causano grandina ...

