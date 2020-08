Messa oggi in tv domenica 15 agosto su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 15 agosto 2020) Il programma della Santa Messa che sarà visibile su TV2000 nella giornata di oggi domenica 15 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario in ... Leggi su sportface

