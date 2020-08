Messa domenica 16 agosto in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 15 agosto 2020) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su TV2000 domenica 16 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:00 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario in diretta da Lourdes ore ... Leggi su sportface

aleappo53 : RT @MauroLeonardi3: Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la… - Fraernesto : RT @MauroLeonardi3: Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la… - CPettiti : RT @MauroLeonardi3: Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la… - ZiaCandida : RT @MauroLeonardi3: Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la… - MauroLeonardi3 : Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la Messa -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica Le Messe in diretta tv e social per l'Assunta e domenica 16 agosto Avvenire Ciclismo, Delfinato: quarta tappa a Kamna. Bernal si ritira, Roglic cade

Il tedesco Lennart Kamna ha vinto la quarta tappa del Giro del Delfinato, una frazione caratterizzata da cadute e ritiri. Tre dei primi quattro del Tour dello scorso anno hanno abbandonato la corsa. I ...

Ulivo di 800 anni in Riserva Borsacchio, escursione il 16

Le Guide del Borsacchio, in rete con Wwf, Iaap, Fiab, Legambiente, Italia Nostra, Naturamo, Csc, continuano la loro opera a sostegno della Riserva del Borsacchio, stavolta con "L'Ulivo, il Colle e la ...

Il tedesco Lennart Kamna ha vinto la quarta tappa del Giro del Delfinato, una frazione caratterizzata da cadute e ritiri. Tre dei primi quattro del Tour dello scorso anno hanno abbandonato la corsa. I ...Le Guide del Borsacchio, in rete con Wwf, Iaap, Fiab, Legambiente, Italia Nostra, Naturamo, Csc, continuano la loro opera a sostegno della Riserva del Borsacchio, stavolta con "L'Ulivo, il Colle e la ...