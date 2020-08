Messa domenica 16 agosto in tv su Canale 5: orario e diretta streaming (Di sabato 15 agosto 2020) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su Canale 5 domenica 16 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un’affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa Leggi su sportface

aleappo53 : RT @MauroLeonardi3: Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la… - Fraernesto : RT @MauroLeonardi3: Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la… - CPettiti : RT @MauroLeonardi3: Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la… - ZiaCandida : RT @MauroLeonardi3: Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la… - MauroLeonardi3 : Domani 16 agosto, XX domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la Messa -

