Mercato Juventus, Pirlo sfida l’Inter: assalto all’esterno sinistro (Di sabato 15 agosto 2020) Mercato Juventus – Le due big del calcio italiano hanno diversi obiettivi in comune per rinforzare i loro organici in vista della stagione che inizierà il prossimo 19 settembre. I nerazzurri in particolar modo ci tengono a colmare il gap con i bianconeri per cercare di strappargli lo scudetto. La Juve però dal canto suo è intenzionata a rinnovare il suo organico. Con Pirlo in panchina l’obiettivo sarà quello di vincere il decimo scudetto consecutivo e farsi largo in Champions League. Mercato Juventus, Gosens tra Inter e Juve C’è un giocatore in particolare che sembra stuzzicare gli interessi di bianconeri e nerazzurri. Ed è Robin Gosens, laterale sinistro classe 1994, come riporta Fantacalcio.it. Un esterno ... Leggi su juvedipendenza

mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - Sport_Mediaset : Il papà di #Higuain: 'Terminerà il contratto alla #Juventus'. #SportMediaset - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve, il bivio di #AlexSandro: nuovo #ruolo o nuova maglia? Ma il primo obiettivo è ritrovarsi #Difesa #Pirlo #Gosens #Ca… - Gazzetta_it : #Juve, il bivio di #AlexSandro: nuovo #ruolo o nuova maglia? Ma il primo obiettivo è ritrovarsi #Difesa #Pirlo… -