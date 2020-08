Meno tamponi ma altri 574 casi (come a maggio). Record Veneto (Di sabato 15 agosto 2020) Patricia Tagliaferri Diminuiscono i tamponi, crescono i contagi. Non sarà un Ferragosto sereno quello che l'Italia sta interpretando come quello post-Covid ma che invece è durante-Covid. Diminuiscono i tamponi, crescono i contagi. Non sarà un Ferragosto sereno quello che l'Italia sta interpretando come quello post-Covid ma che invece è durante-Covid. Ieri sono stati conteggiati 574 nuovi contagi (51 in più di giovedì, ma al livello di fine maggio) a fronte di 46.723 tamponi messi a referto, 4.465 in Meno del giorno prima. La percentuale dei tamponi positivi è all'1,23. Ieri la regione più colpita è stata ancora il Veneto, con 127 nuovi casi, ... Leggi su ilgiornale

vitobarile : @Keynesblog Sono di più perché il Piemonte ha avuto un problema. Poi ci sono circa 5000 tamponi in meno rispetto al… - AntonioMarconi4 : Aumentano i contagi, Speranza ordina di fare il tampone al rientro in Italia ma i tamponi non ci sono... Meno di un… - utzpaolo : @umberta_bi @SimonaBosch @MariaNerazzurra @guido66450758 @ilariacapua @itinagli Arabo? In fin dei conti l'algebra l… - donatellabc : RT @Gianfranco_ros: Covid-19. Meno tamponi, più positivi; ricerca asintomatici insufficiente; MES nel dimenticatoio; età media positivi… - umberta_bi : @utzpaolo @MariaNerazzurra @guido66450758 @SimonaBosch @ilariacapua @itinagli Ma che meno all'ospedale ne fanno add… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno tamponi Test molecolare, tamponi e quarantena, ecco tutte le misure valide sino al 7 settembre Il Messaggero Tampone per chi rientra in Italia

Secondo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza «fino al 7 settembre tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblic ...

Coronavirus, salgono ancora contagiati. Veneto regione con maggior aumento

Coronavirus, salgono ancora i contagiati. Anche oggi, vigilia di Ferragosto, sono aumentati rispetto al giorno precedente e si tratta dell’aumento più alto dal 24 giugno scorso. Secondo i dati del min ...

Secondo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza «fino al 7 settembre tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblic ...Coronavirus, salgono ancora i contagiati. Anche oggi, vigilia di Ferragosto, sono aumentati rispetto al giorno precedente e si tratta dell’aumento più alto dal 24 giugno scorso. Secondo i dati del min ...