Medio Oriente, Rohani condanna accordo Israle-Emirati: tradimento Islam (Di sabato 15 agosto 2020) Il presidente dell'Iran Hassan Rohani ha condannato l'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, ai quali ha lanciato il monito di non aprire al "regime sionista" nella regione. Rohani ha parlato ... Leggi su tg.la7

lucianonobili : L’accordo di pace tra #Israele ed #Emirati Arabi ha una portata storica e strategica. C’è il pieno, cruciale ricono… - Maumol : Nella cornice dei rapporti fra Stati arabi e Israele, l'accordo annunciato da Washington è un capovolgimento dramma… - DanielaColi2 : @Ma_ipsedixit @guidoolimpio Parte tornano in US, mille in Polonia, qualcosa ad Aviano, ma in Germania c'erano i cen… - Saturnianin : @claudio_2022 Ancora una volta, l'Occidente sta avviando una rivoluzione del colore nell'Europa orientale. Quanto d… - annaritab72 : RT @Maumol: Nella cornice dei rapporti fra Stati arabi e Israele, l'accordo annunciato da Washington è un capovolgimento drammatico che nas… -

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente Il Libano e il nuovo ordine in Medio Oriente. L'analisi del prof. Valori Formiche.net Regia di Trump. Israele normalizza le relazioni diplomatiche con gli Emirati arabi Uniti e sospende l'annessione della Cisgiordania

Israele e lo Stato degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per normalizzare le loro relazioni diplomatiche. I negoziati tra le due nazioni sono stati sostenuti dal ...

Medio Oriente, Rohani condanna accordo Israle-Emirati: tradimento Islam

quali ha lanciato il monito di non aprire al "regime sionista" nella regione. Rohani ha parlato dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, durante una riunione con i responsabili del ...

Israele e lo Stato degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per normalizzare le loro relazioni diplomatiche. I negoziati tra le due nazioni sono stati sostenuti dal ...quali ha lanciato il monito di non aprire al "regime sionista" nella regione. Rohani ha parlato dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, durante una riunione con i responsabili del ...