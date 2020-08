Maria De Filippi sul rapporto col figlio Gabriele: “Per farvi capire che mamma sono vi racconto che…” (Di sabato 15 agosto 2020) Il settimanale Gente ha rilasciato la seconda parte dell’intervista a Maria De Filippi, una delle conduttrici più famose ed apprezzate del panorama televisivo italiano. Alle dichiarazioni rilasciate nella prima parte dell’intervista e a quelle riguardanti Giulia De Lellis ed Amici, Maria ha aggiunto commenti relativi alla sua storia d’amore per Maurizio Costanzo. I due, il 28 agosto, compiranno 25 anni di matrimonio e Maria non ha avuto mai alcun dubbio sui suoi sentimenti: In 25 anni non ho mai pensato di lasciarlo, neanche con tutti i suoi difetti. … È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio amore unico. Posso dire che è stato lui a trasmettermi la passione incondizionata per il lavoro. … Mi piace riconoscere che se ho ... Leggi su isaechia

