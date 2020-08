"Maradona mi telefonò per portarmi al Napoli, gli dissi no". Sacchi da non credere: con che parole gelò Diego (Di sabato 15 agosto 2020) Da allenatore del Milan, Arrigo Sacchi poteva andare al Napoli. A tentarlo è stato Diego Armando Maradona in persona. Ma il mago di Fusignano, profeta della zona e artefice del primo miracolo berlusconiano, lo gelò. "Maradona mi chiamò - rivela Sacchi in una lunga intervista a Franco Ordine per il Giornale - e mi chiese di andare ad allenare il Napoli. Mister, con me parte dall'1 a 0, aggiunse. Gli risposi: e se sei infortunato? Non accettai. Il gioco non scade mai di forma né subisce infortuni". Il primo scudetto del Milan, nel 1988 con una clamorosa rimonta proprio sugli azzurri, ricorda ancora Sacchi, "arrivò con Van Basten che giocò le ultime 3 partite. E nella seconda Coppa ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Maradona telefonò VIDEO NM - "Interrompo dal San Paolo" con Taisia Raio, al telefono interviene Aurelio De Laurentiis: "Vittorio grande giornalista, Napoli è una città coinvolgente" Napoli Magazine Arrigo Sacchi e la telefonata con Maradona: "Mi voleva al Napoli, gli dissi no". Diego gelato con queste parole

Da allenatore del Milan, Arrigo Sacchi poteva andare al Napoli. A tentarlo è stato Diego Armando Maradona in persona. Ma il mago di Fusignano, profeta della zona e artefice del primo miracolo berlusco ...

Napoli: Osimhen vuole fare la storia del club

Victor Osimhen si è presentato alla stampa in modo semplice e chiaro dichiarando: “Voglio fare la storia come Maradona, Cavani e Higuain“. Sicuramente l’attaccante ex Lille, a modo suo, la storia del ...

Da allenatore del Milan, Arrigo Sacchi poteva andare al Napoli. A tentarlo è stato Diego Armando Maradona in persona. Ma il mago di Fusignano, profeta della zona e artefice del primo miracolo berlusco ...Victor Osimhen si è presentato alla stampa in modo semplice e chiaro dichiarando: “Voglio fare la storia come Maradona, Cavani e Higuain“. Sicuramente l’attaccante ex Lille, a modo suo, la storia del ...