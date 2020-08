Mandzukic si è svincolato e proposto alla Juve senza richieste economiche: cautela sulle voci (Di sabato 15 agosto 2020) Stanno girando alcuni post sui social, lanciati soprattutto da pagine fan legate al mondo Juve, secondo cui Mario Mandzukic si sarebbe proposto alla squadra bianconera. L’attaccante croato, infatti, di recente si sarebbe svincolato e pare essere anche alla ricerca di una nuova squadra. Se da un lato è vero che nessuna compagine al momento detenga il cartellino di un elemento che è stato molto prezioso per i bianconeri, soprattutto come arma tattica (oltre ad essere spesso e volentieri un esempio di generosità), allo stesso tempo vanno analizzati bene questi rumors. Il possibile ritorno di Mandzukic alla Juve: le ultime notizie In particolare, questi post social forse calcano troppo la mano, facendo leva sulla ... Leggi su bufale

PolicoRobot : RT @CorriereG: Clamoroso. Mandzukic (svincolato) vuole tornare a Torino dove ha casa, Vagnati ci pensa. Tifosi divisi tra chi si propone di… - Argantua1 : RT @CorriereG: Clamoroso. Mandzukic (svincolato) vuole tornare a Torino dove ha casa, Vagnati ci pensa. Tifosi divisi tra chi si propone di… - gazzettaGranata : RT @CorriereG: Clamoroso. Mandzukic (svincolato) vuole tornare a Torino dove ha casa, Vagnati ci pensa. Tifosi divisi tra chi si propone di… - CorriereG : Clamoroso. Mandzukic (svincolato) vuole tornare a Torino dove ha casa, Vagnati ci pensa. Tifosi divisi tra chi si p… - FilippoRubu00 : #Galatasaray alla carica per #mandzukic ? L’attaccante svincolato dall’#AlDuhail è nelle idee del club di Istanbul… -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic svincolato Mandzukic si è svincolato e proposto alla Juve senza richieste economiche: cautela sulle voci Bufale.net Da Belotti a Milik, passando per Mandzukic e Piatek: Pradè cerca l’attaccante

Il quotidiano dà per scontato l’arrivo di un grande attaccante. Trattative lunghe e complesse, da Belotti a Milik passando per Mandzukic e Piatek In attesa di ascoltare la risposta definitiva del Tori ...

Sarri esonerato e "ringraziato": Douglas Costa esagera coi like

Caso social in casa Juve. Douglas Costa, su Instagram, ha messo 'mi piace' al post dell'account ufficiale bianconero che comunicava l'esonero di Sarri. Insieme al suo altri due like: Mario Mandzukic, ...

Il quotidiano dà per scontato l’arrivo di un grande attaccante. Trattative lunghe e complesse, da Belotti a Milik passando per Mandzukic e Piatek In attesa di ascoltare la risposta definitiva del Tori ...Caso social in casa Juve. Douglas Costa, su Instagram, ha messo 'mi piace' al post dell'account ufficiale bianconero che comunicava l'esonero di Sarri. Insieme al suo altri due like: Mario Mandzukic, ...