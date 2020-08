Manchester City, rabbia Guardiola: “Un giorno spezzeremo l’incantesimo. Sterling? Errore inaccettabile” (Di sabato 15 agosto 2020) Tanta amarezza e rabbia nelle parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League ad opera del Lione. Il tecnico catalano ha spiegato così la prestazione della sua squadra; "Un giorno riusciremo a spezzare l’incantesimo. Nei primi 20-25’ non siamo riusciti a trovare ritmo e fluidità, poi siamo cresciuti. Nella ripresa siamo cresciuti, ma devi essere perfetto in questa competizione e noi non lo siamo stati -riporta Gazzetta.it-. Non voglio parlare del Var, sembra quasi che cerchi scuse. Siamo fuori. Alla fine quello che abbiamo fatto non è bastato. Abbiamo pagato gli errori in area nei momenti chiave. Abbiamo cercato di coprire i nostri punti deboli in rapporto ai loro punti di forza. Quando ci siamo sbloccati e ... Leggi su itasportpress

