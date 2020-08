Manchester City-Lione, Sterling-De Bruyne: c’è il gol dell’1-1 (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Il Manchester City trova il pareggio contro il Lione nel quarto di finale di Champions League. Dopo 69′ in svantaggio contro gli uomini di Garcia, la squadra di Guardiola ha trovato l’1-1 grazie alla qualità dei suoi interpreti. Quella di Sterling bravo a fiondarsi su un pallone in profondità e a scaricarlo per l’accorrente De Bruyne che col destro ha battuto Antonio Lopes. Grande esultanza in panchina per Pep Guardiola che, dopo un brutto primo tempo, aveva temuto il peggio. Leggi su sportface

