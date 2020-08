Manchester City-Lione, Sterling che errore: sbaglia il gol a porta vuota (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Notte fonda per il Manchester City, ad un passo dalla terza eliminazione consecutiva ai quarti di finale di Champions League 2019/2020. Sugli sviluppi di un’azione individuale di Gabriel Jesus, Sterling si è fiondato su un tiro cross del compagno di squadra ma a due passi dalla porta ha sparato clamorosamente alto a porta sguarnita. Un errore pesantissimo e che nel ribaltamento di fronte ha dato il via al terzo gol del Lione. Una serata da dimenticare per il Manchester City. Leggi su sportface

