Manchester City-Lione, Rudi Garcia: “Orgoglioso dei miei ragazzi. Ora senza limiti” (Di domenica 16 agosto 2020) “Sono fiero dei miei ragazzi, quando vedo i miei così felici dopo la partita sono davvero contento“. Questa la reazione a caldo di Rudi Garcia dopo la vittoria del suo Lione sul Manchester City di Guardiola per 3-1 nel quarto di finale di Champions League. Poi ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Eravamo senza partite nelle gambe, sapevamo che era uno svantaggio giocare contro la Juve dopo aver affrontato una sola partita. Ora vediamo se riusciremo a trovare il PSG più avanti. Non parliamo del Bayern, come Juve e City è una squadra costruita per vincere la Champions. Non dobbiamo porci limiti. Non c’è due senza tre? Speriamo bene“. Leggi su sportface

