Manchester City-Lione, Garcia beffa Guardiola. Le reazioni social: “Ora il Tas?” (TWEET) (Di sabato 15 agosto 2020) La Champions League più sorprendente della storia non smette di regalare sorprese. Dopo l’8-2 del Bayern Monaco sul Barcellona, nell’ultimo quarto di finale del torneo continentale è il Lione di Rudi Garcia a salire in cattedra con una prestazione superlativa che vale la semifinale per i francesi e l’eliminazione del Manchester City di Pep Guardiola. I social si sono scatenati dopo il 90′. E tra chi esalta il format delle final eight e chi sottolinea il ruolo di ammazza grandi del Lione, c’è anche chi ironizza sul Manchester City: “Quando il Tas ti riammette in Champions ma tu ti escludi da solo”. TWEET Quanto mi gasano le partite ... Leggi su sportface

